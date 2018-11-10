AK Parti'den 10 Kasım'a Özel Kitap Ayracı

AK Parti Aydın
İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından üzerinde Atatürk
'ün sözlerinin yazılı olduğu 3 bin kitap ayracı Atatürk Kent Meydanı'na asıldı. Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu 3 bin ayraç kent meydanındaki iplere asıldı.
Etkinliği ikinci defa gerekleştirdiklerini hatırlatan Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Serhat Deveci şunları söyledi:
"Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi her geçen gün ileriye taşımak için elimizden geleni yapacak ve her alan da mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sürdürdüğümüz mücadelede sınırlarımızı bilecek, ahlaki ölçülerimizi her zaman koruyacağız. Zorbalığa zorbalıkla, şiddete şiddetle değil her zaman çizgimizi koruyarak Atatürk'ün gençlere verdiği değeri boşa çıkarmadan geleneklerimiz ve göreneklerimize bağlı, bizi yetiştiren ailelerimize saygılı ve yaşıtlarımızı, genç kardeşlerimizi sevgi ile kucaklayacak güzel ahlak üzerine hareket edeceğiz."
"Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" anlayışı ile durmadan çalıştıklarını aktaran Deveci, "2023 hedeflerine hızla ilerlediğimiz, milli iradeden vazgeçmeyerek koştuğumuz bu yolda bugünlere gelinmesinde yol haritası çizen başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere bu topraklar uğruna gözünü kırpmadan şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:52