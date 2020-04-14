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AK Parti'den 15 maddelik ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

14.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:38
AK Parti'den 15 maddelik ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını  açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığı'na sundukları kanun teklifin içeriği ile ilgili açıklamada bulundu. Muş, 15 maddeden oluşan teklifin vergi istisnaları, bazı sorumluluk ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenleme içerdiğini bildirdi. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi ücret sağlanması konusunda bir düzenlemenin olduğunu kaydeden Muş, şunları söyledi:

"Bu aylık bin 177 lira olacak. Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde yapılabilmesi alakalı düzenlemelerimiz var. Her türlü iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle sonlandırılmasının önüne geçiyoruz, düzenlemeyle. Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımları 3 ay süreyle gelir testinden istisna tutuyoruz. Yani gelirine bakılmaksızın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'mızın bu anlamda yardımlarını sürdüreceğiz. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyeti bulunmayan işletmelerin reklam vergileri ile temizlik vergilerinin bu dönemde alınmamasını teklif ediyoruz. Hazine ve belediye taşınmazları, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarının ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ile sosyal sigorta prim ödemelerinin belediyelerin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenmesine imkan tanıyan bir düzenlememiz söz konusu. Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturalarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz. Yetkiyi belediyelere bırakıyoruz. Devlete ait tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliye Bakanlığı'na bir yetki verilmesi söz konusu."


Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Muş, AK Parti, Muş, Güncel
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