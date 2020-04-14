Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti'den 200 aileye gıda yardımı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti tarafından 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

14.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:44
AK Parti'den 200 aileye gıda yardımı
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti tarafından 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan öncülüğünde belirlenen 200 aileye, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş tarafından yardım paketleri teslim edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, genel merkezin talimatları doğrultusunda ve İlçe Başkanı Fatih Arslan'ın öncülüğünde bütün vazife ve görevleri en iyi şekilde icra etmeye çalıştıklarını söyledi. Saydaş, belirlenen 200 aileye yardımların teslim edildiğini ve çalışmalarının devam edeceğini belitti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Arslan, Yüksekova, AK Parti, Hakkari, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Yaşam ››AK Parti'den 200 aileye gıda yardımı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:47: Başkan Bünül: "Ceyhan Belediyesi usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa bulaştırıldı" - Haberler 13:46: Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19'un gen haritası çıkarıldı - Haberler 13:42: Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri - Haberler 13:40: Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar - Haberler 13:38: Başkan Kocaman sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Haberler 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi