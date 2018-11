AK Parti'den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

25 Kasım 2018 Pazar 12:28



25 Kasım 2018 Pazar 12:28

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslar arası Dayanışma Günü etkinliği düzenledi.AK Parti Kadın Kolları İl başkanı Perihan Gümüş ve beraberindeki kadınlar Demokrasi Parkı'nda toplandı. Burada AK Parti'li kadınlar kadına yönelik şiddetin her türlüsüne turuncu çizgi çekti.Basın açıklaması yapan Başkan Perihan Gümüş, kadına yonelik siddet dunyanın her yerinde aynı bicimde tezahur ettiğini söyledi.Gümüş, "Aile ici siddet ne yazık ki hala en yaygın siddet bicimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yonelik siddetin bir insan hakkı ihlali oldugunu dun oldugu gibi bugun de dile getirmekten vazgecmiyor, ekonomik ya da kulturel hicbir gerekcenin ardına sıgınılmasına musaade etmeden kadına yonelik her turlu siddete karsı turuncu cizgimizi cekiyoruz.Kadim medeniyetimizin yuzyıllar boyunca barındırdıgı din, ahlak, suur ve vicdan ogretilerinin tumunde, kadına ve kız cocuklarına karsı yapılan herhangi bir kotu muameleye kati suretle karsı cıkılmıstır. Yuzyıllar oncesinden, henuz Insan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dunyaya yayılmasına oncu olan Hz. Peygamber'in sozunu hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin uzerine dusen onemli bir vazifedir. 'Insanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez' Hicbir ayrım gozetmeksizin yasam bicimi olarak tum insanlıga karsı kotu muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız cocuklarına uygulanacak kotu muameleyi kabul etmesi de mumkun degildir" dedi.Gümüş açıklamasının devamında, AK Parti'nin hizmetlerinden bahsederek, "AK Parti doneminde, Turkiye'de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yonelik Siddetin Onlenmesi' yasası Meclis'te kabul edilmistir.AK Parti kuruldugu gunden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve egitimde guclendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların is ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylastırıcı duzenlemeler getirilmis ve her alanda kadınların varlıgının normallestirilmesi icin calısmalar yapılmıstır. Kadınlar aynı anda ailede, iste, siyasette ve daha nice bircok alanda ozne ve aktor olarak varlık gostermis her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanmısdır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak calısmalarını surdurmektedirler. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadıgının, ailesinin ve icinde yasadıgı toplumun da kazanımları olacagının bilincinde hareket etmektedir" diye konuştu.Basın açıklamasının ardından AK Parti'li kadınlar parti binasına kadar yürüdü. Partide turuncu renklerle el boyaması yapıldı.Kadınların bu etkinliğine İl Başkanvekili Hacı Şimşek ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış de katıldı. - ADIYAMAN