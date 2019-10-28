Ak Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması: Pozitif yaklaşımımız sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamalarda gündemdeki konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"POZİTİF YAKLAŞIMIMIZ SÜRÜYOR"

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Çelik, "3600 ek göstergeye pozitif yaklaşımımız sürüyor. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Zamanlamasını ilgili Bakan arkadaşımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.