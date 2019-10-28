AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'tan 3600 ek gösterge açıklaması: Pozitif yaklaşımımız sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekim ayının başında Meclis'in açılmasıyla akıllara gelen konulardan birisi de 3600 ek gösterge oldu. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini heyecanla bekliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ek gösterge hakkında son detayları vatandaşlarla paylaştı.

"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA POZİTİF YAKLAŞIMIMIZ SÜRÜYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme sözkonusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.