AK Parti'den Abdullah Gül'ün sözlerine ilk yorum: Değerlendirme yapmayacağız

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün yayınlanan röportajında yaptığı yorumlar sorulan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Başka görüşler konusunda değerlendirme yapmayacağım." dedi.

Abdullah Gül, Karar gazetesine verdiği röportajda parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gurur duyduğunu ifade eden Gül, S-400'ler konusunda da yanlış yapıldığını belirtti.

"BEN PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRİYORUM"

Gazeteciler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Abdullah Gül'ün bu açıklamalarını sordu. Çelik ise şunları söyledi "Çeşitli siyasi meselelerle ilgili herkes görüşlerini dile getiriyor. Ben partimizin görüşlerini paylaşıyorum. O yüzden başka bir değerlendirmem yok. Bu konular bana sorulduğu zaman görüşlerimi açıkça dile getiriyorum.

"BAŞKA GÖRÜŞLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

Bu S-400 ve konularla ilgili biz görüşlerimizi açıklıyoruz ama başka değerlendirmelerle ilgili değerlendirme sormayın. Bu konularla ilgili sık sık konuştuğumuz için, hangi süreçlerle bu karara vardığımızı söylüyorum. Başka görüşler konusunda değerlendirme yapmayacağım. "