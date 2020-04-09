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AK Parti'den Aksaray Belediyesine "tıbbi atık kutuları" tebriği

Aksaray Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi atık kutularını yerleştiren ilk yerel yönetim olması nedeniyle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca tebrik edildi.

09.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:12
AK Parti'den Aksaray Belediyesine
Aksaray Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi atık kutularını yerleştiren ilk yerel yönetim olması nedeniyle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca tebrik edildi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi eldiven ve maskelerin toplanması ve tıbbi atık kutularının şehrin belirli noktalarına konulmasını içeren AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki imzalı genelgenin partili belediyelere dün gönderildiği belirtildi.
Genelgede, maske ve eldivenlerin tehdit oluşturmaması adına ivedi şekilde şehrin her bölgesine tıbbi atık kutuları konulmasının istendiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine tıbbi atık kutularını koyan ilk yerel yönetimin Aksaray Belediyesi olduğu bildirildi.
Belediyenin, kutuların yanına dezenfektanlar da yerleştirdiği ifade edilen açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının, tedbir konusunda hızlı davranan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i tebrik ettiği duyuruldu.
Açıklamada, "belediyenin, şehir sakinleri ve kamuoyu tarafından takdirle karşılandığı" da ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Aksaray, Güncel
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