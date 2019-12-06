AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır

Alman ARD televizyonu, Atatürk'ü Nazi diktatörü Adolf Hitler ile kıyasladı ve "işbirliği yaptılar" iftirasında bulundu. Haber, Almanya'daki Türk toplumu temsilcileri tarafından büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası yaptığı açıklamada, Alman televizyonunun tepki çeken Atatürk yayınına tepki gösterdi.

"DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE YAPILMIŞ ÇİRKİN BİR SALDIRIDIR"

Çelik,"Almanya'da bir televizyonun Atatürk'e yönelik çirkin bir yayını oldu. Bu yayını kınıyoruz. Devletimize ve milletimize yapılmış kabul ettiğimiz çirkin bir saldırıdır. Biz de parti olarak ilgililerle görüşerek gerekli takibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Alman birinci devlet televizyonu ARD'de yayınlanan "ttt-titel thesen temperamente" isimli programda, Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin skandal ifadeler yer aldı. Programda Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinin en vahşi diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslandı. Atatürk'ün Hitler Almanyası ile işbirliği içinde olduğu iddia edilen programda art arda iftiralar atıldı.

Programda, "Atatürk Türkiye'yi modern bir devlet haline getirmek için Hitler rejimiyle de çalıştı" denildi. Atatürk'ün "tek devlet, tek lider, tek dil, tek din istediği" kaydedilen programda, Atatürk'ün Nazi Almanyası'ndan zehirli gaz bile satın aldığı ve bunlarla Dersim'e saldırdığı ileri sürüldü.