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AK Parti'den Almanya'daki siyaset ve iş çevrelerine "Kovid-19" mektubu

AK Parti Almanya Temsilciliği tarafından, ülkedeki siyaset, medya ve iş çevrelerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede destek ve iş birliğinin önemine işaret edilen bir mektup gönderildi.

13.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:10
AK Parti'den Almanya'daki siyaset ve iş çevrelerine
AK Parti Almanya Temsilciliği tarafından, ülkedeki siyaset, medya ve iş çevrelerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede destek ve iş birliğinin önemine işaret edilen bir mektup gönderildi.
AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka imzasıyla gönderilen mektuplarda, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir imtihan ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı
Mektupta, Almanya'daki Kovid-19 ölümleri nedeniyle başsağlığı dilekleri iletildi.
Alman ve Türk halkının tarihsel ve köklü dostluğuna işaret edilen mektupta, "Tüm uzak mesafelere rağmen, sınırlar ötesi bir dayanışma ile yakın ve birlikte çalışma zamanıdır. Bununla birlikte büyük önem taşıyan Alman-Türk ilişkileri de yeni bir ivme kazanacaktır. AK Parti Almanya Temsilciliği olarak, iş birliğine dayalı yapıcı diyaloğumuza ve projelerimize devam edeceğiz." denildi.
Mektupta, küreselleşen dünyadaki gelişmelere hiç kimsenin kayıtsız kalamayacağı belirtilerek, "Küresel risklere karşı hep birlikte, bir dayanışma içinde olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Siyaset, Almanya, Güncel
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