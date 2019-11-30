AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

Siyasette gözler eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Aralık ayında kuracakları partilere çevrildi. AK Parti'nin hesabına göre Babacan, AK Parti'den oy almayacak, Millet İttifakı'ndan İYİ Parti'den oy alacak.

AK Parti kulislerinde eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın kuracakları partilere milletvekili düzeyinde bir katılım olması beklenmiyor. AK Partililer, "Giden olmaz. Vefasızlık yapılacağını tahmin etmiyoruz" diyorlar.

"LİDER YOK İÇLERİNDE"

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre; AK Partililer, Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin, "Meşhur adamlarla beraber yürüyemezler, niye yürüyemezler, lider yok içlerinde, lider olmadığı için meşhur adamlarla beraber yürüyemezler. Onlar ayrılınca daha büyük etki yapar. Onların orada bulunmaları artı getirmez. Vefalı, güvenilir, hırsları aklının önünde olmayan kişilerle yürümeleri lazım. Lider olsa, lider bunu absorbe eder. Lider olmadığı için 'sen de aynısın ben de aynıyım' düşüncesi olur" değerlendirmesini yapıyor.

"ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU'NUN ŞANSI YOK"

AK Parti kulislerine göre; Babacan daha ziyade Millet İttifakı'ndan oy alacak. AK Parti kulislerinde Babacan'ın ve Davutoğlu'nun kuracağı partilerin alacakları oy oranına ilişkin şu yorum yapılıyor:

"Anketler doğruysa İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var. Cumhur İttifakı'nın oyunda azalma yok. İYİ Parti'de bir erime var. İYİ Parti'nin eksilen oyları bize gelmiyor. Nereye gittiği belirsiz. Babacan'ın ekibine gidebilir. Davutoğlu'na gitmiyor. Babacan, AK Parti'den oy almayacak. Cumhur İttifakı yüzde 48-52 arasında dolaşıyor. Bizden MHP'ye geçiş oluyor. Cumhurbaşkanı'nın karşısında Babacan ve Davutoğlu'nun da şansı yok."

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı."Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti.

Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.

Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.