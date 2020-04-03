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Ak Parti'den anlamlı pankart

Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan ve solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

03.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:41
Ak Parti'den anlamlı pankart
Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan ve solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

DESTEK PANKARTI

Ülkemizde de 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle 18 bin 757 kişide tespit edilen Yeni Koronavirüsün yayılma hızının önüne geçmek için "Evde Kal" çağrıları devam ederken bir yandan da sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine moral desteği veriliyor. AK Parti Erzurum İl Başkanlığı da astığı pankartla sağlık ordusuna ve güvenlik teşkilatına desteğini gösterdi.

İYİ Kİ VARSINIZ MESAJI

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerine asılan iki ayrı destek pankartında "Koronavirüs (COVID-19) ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları, kendi canlarını hiçe sayarak her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanları ve tüm emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, AK Parti, Wuhan, Güncel
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