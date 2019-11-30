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AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yaptığı Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği toplantısında görüldü.

30.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:43

Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurul toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma gerçekleştirirken AK Parti'den ayrılan ve yeni parti kurma çalışmalarına start veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu dinleyiciler arasında yer aldı.

AK Parti'den ayrılan ve yeni parti kuracağını duyuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, uzun süre sonra ekranlarda görüntülendi. AK Parti yönetimiyle ters düşen ve ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra düzenlediği basın toplantısıyla istifa kararı aldığını duyuran Davutoğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

KURULDA TANIDIK SİMALAR YER ALDI

Genel Kurul'da Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi siyaset camiasından tanıdık simalar yer aldı.

DAVUTOĞLU DİKKAT ÇEKTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşma gerçekleştirdiği kurulda Davutoğlu da dinleyiciler arasında yerini aldı. Başbakanlığı döneminde CHP liderine yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Davutoğlu'nun bu programda görüntülenmesi dikkat çekti.

AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Avrasya, Politika, Güncel


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