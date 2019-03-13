AK Parti'den Bartın Irmağı'nda İnceleme Gezisi

Kaynak: AA

AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından Bartın Irmağı'nda tekneyle inceleme gezisi düzenlendi.AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Aldatmaz'ın yer aldığı gezide ırmağın turizme kazandırılmasına yönelik incelemede bulunuldu.Milletvekili Tunç, burada yaptığı açıklamada, Bartın Irmağı'nın kente ismini veren bir değer niteliği taşıdığını ve ülkede denizden karaya 14 kilometrelik ırmak boyunca taşımacılık yapılabilen tek ırmak olduğunu söyledi.Irmağın, Bartın'ı, Karadeniz'i hatta ülkeyi turizmde yıldız yapacak bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Tunç, şöyle konuştu:"O nedenle Bartın Irmağı'nın ıslahı, turizme kazandırılması ile ilgili çalışmalarımızı belediye başkan adayımız Yusuf Aldatmaz başkan olduğunda el birliği, hükümet belediye iş birliğiyle hızlandıracağız. Deniz turizmimiz var, dünyada bir marka Amasra'mız var. Küre Dağları Milli Parkı, tarihi evlerimiz, tarih, doğa, kültür var. Bir de Bartın Irmağı gibi bir değerimiz var. Bartın Irmağı, İnşallah belediye seçimlerini kazandıktan sonra ilimize kazandıracağımız en önemli çalışmalardan bir tanesi. Burada belediyenin yapması gereken çalışmalar var. Atıksu arıtma tesislerine kanalizasyon bağlantılarını sağlaması lazım. Bu noktada büyük eksiklik var. Bartın daha güzeline, en iyisine layık. Onun için 31 Mart Bartın için tarihi bir öneme sahip. Yeni bir dönemi başlatacağız."İl Başkanı Kalaycı da 31 Mart'ta belediye seçimlerini kazandıklarında başta ırmağın turizme kazandırılması olmak üzere, trafik, su, yeni çevre yolu ve İnkumu Tüneli gibi projelerle Bartın'ı marka kent yapacaklarını belirtti.AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Aldatmaz ise amaçlarının Bartın Irmağı'nı turizme kazandırmak olduğunu ve ırmağın kenti bir yerlere taşıyacak önemli bir unsur olarak yer aldığını ifade etti.