AK Parti'den Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu'na Ziyaret

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:10



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:10

AK Parti Şırnak İl Teşkilatı heyeti, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'nu ziyaret etti.AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, beraberinde AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar ile gittiği belediyede Başkan Vekili Bedirhanoğlu ile görüştü.Milletvekili Birlik, Şırnak'ın gelişmesi için çaba gösteren Bedirhaoğlu'na teşekkür etti.Bedirhanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.