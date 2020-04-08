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AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına gönderdiği genelgede, koronavirüs ile mücadelenin aksamaması adına, tıbbi atık kutularının hızlıca hizmete sunulmasını istedi.

08.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:57
AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına gönderdiği genelgede, koronavirüs ile mücadelenin aksamaması adına, tıbbi atık kutularının hızlıca hizmete sunulmasını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, belediye başkanlarına gönderdiği genelgede, koronavirüsle ile ulusal mücadelenin içinde olunduğunu kaydetti. Pek çok Avrupa ülkesinin sağlık sektörünün iflas ettiğini, tıbbi malzeme eksiliği yüzünden ülkelerin birbirlerinin kargolarına el koyduğunu belirten Özhaseki, "Hal böyleyken son 20 yılda yaptığı yatırımlarla Türkiye ; dünyanın en güçlü sağlık altyapısına sahiptir" dedi.

'TIBBI ATIK KUTULAR HIZLI ŞEKİLDE HİZMETE SUNULSUN'

Devletin, bu süreçte salgın ile mücadele noktasında zamanında adımlar attığını vurgulayan Özhaseki, genelgede şunları kaydetti:

"Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarının kapısına kadar ulaştırmaktadır. Nihayetinde maskeler kullanıldıktan sonra tıbbi atık mahiyetindedir. Bu çerçevede gelişigüzel doğaya ve çöplere atılan maskeler hem çevreyi hem doğayı hem de halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu noktada, Covid-19 ile mücadele sırasında yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan AK Belediyelerimizden beklentimiz; maskelerin güvenli bir şekilde atılacağı tıbbi atık kutularının ivedi bir şekilde şehirlerimizde yerini almasıdır. Covid-19 ile mücadelenin aksamaması adına tıbbi atık kutularının hızlı bir şekilde hizmete sunulması, bunların güvenlik şartlarını sağlayan personel tarafından sıklıkla toplanması ve akabinde uygun bir şekilde bertaraf edilmesi elzemdir. Bu noktada gereğinin yapılmasını bilgilerinize rica ediyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, AK Parti, Türkiye, Avrupa, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti'den belediye başkanlarına 'hijyen' genelgesi - Haberler

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