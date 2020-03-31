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AK Parti'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını desteklediklerini söyledi.

31.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:46
AK Parti'den
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını desteklediklerini söyledi.

AK Parti Çorum teşkilatları olarak bu zor süreçte her zaman devletin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir" dedi.

Mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya tüm Çorum halkını imkanları çerçevesinde destek olmaya davet eden Ahlatcı, "Çorum halkı her zaman devletinin yanında olmuştur. Bu zor zamanda da devletinin yanında olacağına inanıyorum. Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız. Türkiye'nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız" diye konuştu.

Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Çorum'un, yardımlaşmanın en güzel örneklerini yine göstereceğine inandığını belirten Ahlatcı, "Tüm siyasi partilerin, iş dünyamızın, halkımızın ve hayırda yarışan dostlarımızın da bu kampanyaya destek olacaklarına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çorum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler

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