AK Parti'den "Büyük Ordu Gönül Yürüyüşü"

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Ordu'da, AK Parti tarafından "Büyük Ordu gönül yürüyüşü" düzenlendi.Yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'den başladı.Katılımcıların ellerindeki dövizlerle destek verdiği yürüyüşte AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler ve Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, vatandaşlarla esnafı selamladı.İsmet Paşa ve Süleyman Felek caddelerinden geçen katılımcılar, yürüyüşü Sırrı Paşa Caddesi'nde sonlandırdı.Yürüyüşe AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.