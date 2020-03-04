AK Parti'den, CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, TBMM'de yaşanan yumruklu kavganın ardından yaptığı açıklamada, "Engin Özkoç, Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu hakaretin yüzde 1'ini neden katil Esed'e yapmamaktadır. Biz bu kişinin özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgalı oturumun ardından AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Bunların ekmeğine yağ sürecek bu tür davranışlardan bütün milletvekillerinin ve partililerin kaçınması gerekirken, bugün adını anmak istemediğim Grup Başkanvekilinin attığı tweet ve düzenlemiş olduğu basın toplantısı ortada. Bir de yüzsüzlük edip Genel Kurul'da konuşmak istedi. Bizim arkadaşlarımızın göstermiş olduğu tepki, daha sonra fiili bir kavgaya dönüştü. Bunların sebebi, tamamen CHP'nin Grup Başkanvekili'nin kendisidir. CHP'nin söylemleri ve muhalefet anlayışı daha şiddetli ve çekilmez hale geliyor. Saygının ötesinde küfür ve hakaretlere doğru vardırmakta. Demek ki bizim başarımız onları çok üzüyor. Üzüntülerini de bizi bu şekilde tahrik ederek bir şeye bağlamak istiyorlar. Biraz önce Meclis'te bu olay yaşandı. Arkasından atmış olduğu Twitlere bakıyoruz, hala da bir pişmanlık, bir nedamet duygusu olmadan, Cumhurbaşkanımıza hakaretlere devam ediyor. Engin Özkoç, Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu hakaretin yüzde 1'ini neden katil Esed'e yapmamaktadır. Bu durum onların ekmeğine yağ sürüyor. Biz bu kişinin özür dilemesini, yapmış olduğu bu hata çukurundan çıkmasını ve gelip meclisten özür dilemesini bekliyoruz. Zaten bütün hukuki girişimlerde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'li Özkoç'a tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz, Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri, siyasi eleştiri değil apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini, Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır. Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Öyle anlaşılıyor ki CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.

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Akbaşoğlu'nun açıklamaları

Özel'in açıklamaları

Haber-Kamera: Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, -