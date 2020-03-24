AK Parti'den CHP'ye infaz düzenlemesi ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin CHP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.AK Parti heyeti, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için CHP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu.AK Parti Grup Başkanvekilleri Muş ve Özkan, burada CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç'la görüştü.Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de yer aldı.Özkan ve Muş'a, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç eşlik etti.Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret 1 saat 40 dakika sürdü.Bu arada AK Parti heyetinin, saat 13.00'te İYİ Parti'yi, saat 16.00'da HDP'yi ziyaret edeceği öğrenildi. AK Parti heyeti, geçen hafta da MHP heyetiyle görüşmüştü.İnfaz düzenlemesini içeren kanun teklifinin, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA