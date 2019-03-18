AK Parti'den CHP'ye Toplu Ulaşım Cevabı

Kaynak: AA

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanının iddia ettiği, belediye personelinin taşınması için belediyenin otobüslerinin kullanımı veya bedelsiz verilmesinin söz konusu olmadığını, bu nedenle herhangi bir kamu zararının da mümkün olamayacağını bildirdi.Taş, yazılı açıklamasında, CHP İl Başkanının, Antalya Büyükşehir Belediyesi kaynakları kullanılarak yüzlerce otobüsle binlerce personel taşındığını iddia ettiğini, şirketin tüm araçlarının talep üzerine AK Parti'ye olduğu gibi tüm siyasi parti, okul, dernek ve kişilere günlük tarifesi üzerinden kiralandığını, istenirse CHP ya da başka bir partiye de kiralama yapılabildiğini belirtti.Antalya Ulaşım A.Ş'nin mülkiyetinin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediyenin iştiraklerinin ortaklığı ile Antalya'da kara, deniz ve hava toplu ulaşım taşımacılığı için kurulmuş özel hukuka tabi bir anonim şirket olduğunu ifade eden Taş, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:"AK Parti İl Başkanlığının 14 Mart 2019 tarihli talebi üzerine Antalya şehir merkezinde 40 adet otobüs, bedeli mukabilinde 17 Mart 2019 tarihi için AK Parti İl Başkanlığına kiralanmış olup buna ilişkin faturası da 14 Mart 2019 tarihinde kesilmiştir. CHP İl Başkanının iddia ettiği üzere belediye personelinin taşınması için belediyenin otobüslerinin kullanımı veya bedelsiz verilmesi söz konusu olmayıp herhangi bir kamu zararı da mümkün değildir.""Piyasa fiyatından kiralanarak fatura kesildi"Belediye otobüslerinin piyasa fiyatından kiralanarak buna ilişkin fatura kesilmiş olmasına rağmen CHP İl Başkanının herhangi bir araştırma yapmadan asılsız ithamlarda bulunduğunu belirten Taş, iddiaları araştırmadan, soru sormadan, kara çalarak yürütmenin siyasetin en kirli, en kötü örneği olduğunu belirtti."CHP Antalya İl Başkanının paylaşımı"CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, üzerinde AK Parti afişi bulunan ve "Görevli" ibaresi yazılı olan toplu ulaşım araçlarının fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları kullanılarak yüzlerce otobüsle, binlerce personel taşısanız da hak yerini bulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.