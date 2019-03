AK Parti'den Coşkulu Yürüyüş

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki vatandaşlar, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi mahallesi yürüyüşünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.Beşiktaş Mahalle Konağı önünde başlayan yürüyüş, Beşiktaş Mahallesi ve Ertuğrulgazi Mahallesinin birçok cadde ve sokağında gerçekleştirildi. Yürüyüşe; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşi Fatma Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can eşi Nesrin Can, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Yaşar, Cumhur İttifakı üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı."Bizimle birlikte yürüyen aziz hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum"Türk bayrakları eşliğinde; birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yürüyüş hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, kendisi ile yürüyen tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile belediye işi gönül işi diyerek çıktığımız Gönül Belediyeciliği yolunda Çok şükür Milletimizle, Hemşehrilerimizle birlikte ilk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri ile arkamızda dimdik duran aziz hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca her zaman yanımızda yer alan Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Milletimiz bizimle yürüdükçe, bizlerle oldukça onlar için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırız. Cenabı Allah bizleri aziz hemşehrilerimize layık etsin, çıktığımız bu yolculukta bizleri muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK