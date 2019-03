AK Parti'den Cumhuriyet ve İstiklal Mahallesi'nde Gövde Gösterisi

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki vatandaşlardan oluşan kalabalık, Cumhuriyet ve İstiklal Mahallesinde yürüdü.Kırklar Tepesinde başlayan ve yoğun ilginin olduğu Cumhur İttifakı Yürüyüşü, Gazipaşa Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezinde sona erdi. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Nihat Can'a bazı mahalle sakinleri çiçeklerle karşılarken bazı mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Nihat Can'a sarılarak, desteklerini dile getirdi."Bizi bağrına basan milletimizle her zaman onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz"Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bugün de aziz hemşehrilerimiz bizlerle bir oldu, bizlerle yürüdü. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet ve İstiklal Mahallemizde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bizler bu aziz millet yanımızda oldukça her zaman yürümeye ve hizmet etmeye hazır olacağız. Bizi bağrına basan milletimizle her zaman onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Kendimizi bahtiyar biliyoruz. Teşekkürler Cumhuriyet Mahallesi , teşekkürler İstiklal Mahallesi ve teşekkürler Bilecik" ifadelerini paylaştı. - BİLECİK