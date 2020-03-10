Ak Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
Ak Parti kurucu Rize İl Başkanı ve eski milletvekili Hasan Karal'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Kurucular Kurulu listesinde yer alması Ak Parti'lilerin tepkisine neden oldu. Karal'a gıyabi cenaze namazı kılınması için çağrı yapıldı.
10.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:09
Ak Parti'nin Rize 'deki kurucu İl Başkanı Hasan Karal'ın DEVA Partisi'ne geçme kararı alması Ak Parti'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden örgütlenen bir grup Ak Parti'li herkesi 13 Mart Cuma günü, cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılmaya davet etti.
"VAKİT ERDOĞAN'A SAHİP ÇIKMA VAKTİDİR"
Yayınlanan çağrı metninde, "Tüm davasına sadık olanları Rize meydanında cuma namazından sonra bekliyoruz. Recep Tayip Erdoğan ve davasına ihanet edenleri yaşarken hayatımızdan çıkartmak maksadıyla yaşayan ölülerin cenaze namazıdır. Recep Tayyip Erdoğan'a gönül vermiş gerçek dava sahiplerinin mutlak katılmaları mecburidir. Vakit Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma vaktidir" denildi.
Etiketler : Hasan Karal, AK Parti, Rize, Güncel
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