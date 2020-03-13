Gıyabi cenaze namazı, hakkını helal eden çıkmayınca kılınamadı
Rize'de, AK Partiden istifa ederek DEVA Partisine geçen siyasiler için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Ancak düzenlenen gıyabi cenaze namazı kimse hakkını helal etmediği için kılınamadı.
Rize'de bir grup hemşehrileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amaçlı AK Parti'den DEVA Partisine geçen eski partililer için gıyabi cenaze namazı düzenledi. Ancak namazın helallik alma kısmında vatandaşlardan kimse hakkını helal etmediği için namaz kılınamadı.
PARTİDEN AYRILAN SİYASİLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de hemşehrileri, AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisine geçen siyasiler için gıyabi cenaze namazı organize etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında organize edilen namaza, parti değişen siyasilere tepki gösteren çok sayıda vatandaş katıldı.
"HAKKINIZI HELAL ETMİYORSANIZ BU NAMAZI KILAMAM"
Kılınan gıyabi cenaze namazında Muhammet Ali Toprak isimli şahıs, katılanlara "Hakkınızı helal ediyor musunuz" diye sordu. Toprak'ın sorusuna, vatandaşlar "Helal etmiyoruz" şeklinde cevap verince Toprak "Eğer etmiyorsanız bende bu cenazeyi gıyabi de olsa kılamam. Buradan, Rize Meydanı'ndan bu tabutu ya sahibi alacak, ya da bu kadar milletten helallik alması gerekiyor. O yüzden biz bunu burada bırakıyoruz, sahibi gelecek bu cenazeyi buradan kaldıracak. Bu tabutun içerisinde bir sürü kişi var. Kişilerle işimiz yok ama bu tabut bir kişilik tabut değil. İçerisine binlerce insan sığabilir" şeklinde konuştu.
TABUT MEYDANDA BIRAKILDI
Namaz kılınmaktan vazgeçildi, tabut meydanda kaldı. Namaza katılanlar tabutun yakınları tarafından kaldırılacağını dile getirerek alandan ayrıldı. Eylem öncesinde polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık adına açıklama yapan Bahadır Mafratoğlu isimli bir vatandaş "Burada toplanmamızın sebebi; liderin yanında durup, sonradan liderini satıp başka bir yere giden arkadaşlar. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarda benim şerefim, onurum, haysiyetim diyen kişiler başka bir yere geçiyorsa, biz o haysiyet ve şereften şüphe duyuyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA