AK Parti'den Diyarbakır'a Teşekkür

AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kente önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette İstasyon Meydanını coşkuyla dolduran vatandaşlara teşekkür etti.
Budak yaptığı açıklamada, halkın miting alanını tamamen doldurduğunu ifade ederek, 9 Mart Cumartesi günü şehirde adeta bir festival havasının hakim olduğunu belirtti.
Diyarbakır halkıyla gurur duyduğunu dile getiren Budak, "Peygamberler ve sahabeler şehrimiz Diyarbakır, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ı bağrına bastı. Bu nedenle Diyarbakırlı hemşehrilerimize ve AK Parti teşkilatlarımıza coşkulu karşılama ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."
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Kaynak: AA