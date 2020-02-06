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AK Parti'den "Erdoğan'ın danışmanı çığa sebep oldu" haberlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın çığ düşmesine sebep olduğu iddialarını dile getiren Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e tepki gösterdi. Çelik, "Son derece haksız ve vicdansız bir açıklama oldu" dedi.

06.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:05

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ve 40 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan çığ felaketiyle ilgili ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, katıldığı bir programdan dönüşte çığ uyarısına rağmen yanına iş makinelerini de alıp yola çıktı, bu da yüksek desibelden dolayı çığ felaketini tetikledi" dedi.

Bu sözler üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddialarda bulunan Bülent Aydemir'e tepki göstererek, "Son derece haksız ve vicdansız bir açıklama oldu" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE YAKIŞIKSIZ"

Çelik, "Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş" şeklinde konuştu.

ORHAN DA İDDİALARA YANIT VERDİ

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Gülşen Orhan, suskunluğunu bozdu. Çığın altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan Orhan, açıklamasında Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayı bütün hemşehrilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

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