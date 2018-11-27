AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olan Burhan Sakallı Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde Eskişehir için AK Parti'den Burhan Sakallı seçildi. Burhan Sakallı kimdir?

BURHAN SAKALLI KİMDİR?

Sakallı, 1962 yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Dinek Köyü'nde dünyaya geldi. 1974'de Kurtuluş İlköğretim Okulu'nu, 1977'de Dinek Ortaokulunu, 1980'de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni bitiren Burhan Sakallı, 1984'de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

ATATÜRK BARAJI PROJESİNDE YER ALDI

2008'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Eskişehir Belediye Başkan adayı, 1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987'de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı.

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1988'den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin, Konya 'da çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak görev alan Sakallı, 29 Mart 2009 seçimlerinde ikinci kez Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na seçildi. Evli ve üç çocuk babası Sakallı, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı seçildi.