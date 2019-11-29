Haberler » Güncel » AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki - Haber

AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararının alınmasına tepki gösterdi.

29.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:29AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin dün yaptığı oturumunda, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ), 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, 2020-2024 yıllarına ait yatırım programı, 2020 yılı yatırım programı, 2020 yılı performans programı ve 2020'yi izleyen iki yılın bütçesinin görüşüldüğü aktardı.

"AK PARTİ'NİN ŞİDDETLE KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN ZAM KABUL EDİLDİ"

Yatırımlara ayrılan rakamların yetersiz olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Nerede insan sağlığı, nerede çevre sağlığı ve nerede Avrupa kenti? Ancak CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bütün vatandaşlarımızın kullandığı konut ve meskenlere ilişkin su ücretlerine AK Parti grubumuzun şiddetle karşı çıkmasına rağmen, yüzde 60 oranında zam yapmıştır. Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir orandır. Bu zammın kabul edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu zammın, merkezi hükümet tarafından yapılan diğer zamlarla ilişkili olduğu ve genel ekonomik duruma göre yapıldığı savunmasına sığınılamaz. Diğer taraftan, geçen yıl yapılmayan zamlardan dolayı ve maliyet artışlarından dolayı, ESKİ'nin zarar edeceği bahanesi de tamamen geçersizdir. Su zammının ivedilikle geri alınması kamuoyu adına istiyoruz."


Eskişehir, AK Parti, Politika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:00 Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı
19:59 NATO müttefikleri savunma harcamalarını artırıyor
19:56 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği
19:56 Irak'ta Sadr'dan "sokağın terk edilmemesi ve başbakanı halkın belirlemesi" çağrısı
19:55 Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
07:29 Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
29.11.2019 20:02:08