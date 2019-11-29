AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin dün yaptığı oturumunda, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ), 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, 2020-2024 yıllarına ait yatırım programı, 2020 yılı yatırım programı, 2020 yılı performans programı ve 2020'yi izleyen iki yılın bütçesinin görüşüldüğü aktardı.

"AK PARTİ'NİN ŞİDDETLE KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN ZAM KABUL EDİLDİ"

Yatırımlara ayrılan rakamların yetersiz olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Nerede insan sağlığı, nerede çevre sağlığı ve nerede Avrupa kenti? Ancak CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bütün vatandaşlarımızın kullandığı konut ve meskenlere ilişkin su ücretlerine AK Parti grubumuzun şiddetle karşı çıkmasına rağmen, yüzde 60 oranında zam yapmıştır. Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir orandır. Bu zammın kabul edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu zammın, merkezi hükümet tarafından yapılan diğer zamlarla ilişkili olduğu ve genel ekonomik duruma göre yapıldığı savunmasına sığınılamaz. Diğer taraftan, geçen yıl yapılmayan zamlardan dolayı ve maliyet artışlarından dolayı, ESKİ'nin zarar edeceği bahanesi de tamamen geçersizdir. Su zammının ivedilikle geri alınması kamuoyu adına istiyoruz."