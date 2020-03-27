Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti'den "Evde Kal Kitap Oku" çağrısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra AK Parti'liler tarafından "Evde Kal Kitap Oku" çağrısı yapıldı.

27.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:49
AK Parti'den
MUŞ (İHA) – Muş 'un Bulanık ilçesinde korona virüsüne karşı alınan önlemlerin yanı sıra AK Parti'liler tarafından "Evde Kal Kitap Oku" çağrısı yapıldı.

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı birçok önlem alınırken, bilgilendirme çalışmaları da devam ediyor. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin, "Evde Kal Kitap Oku" çağrısı yaparak, "Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Önce kendi sağlığın, sonra ailenin ve tüm toplumun sağlığı için 'Evde Kal Kitap Oku' diyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Rahmettullah Yatkı ve AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut da halkı evde kalmaları ve kitap okumaları çağrısında bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Muş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››AK Parti'den 'Evde Kal Kitap Oku' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın

Son Dakika Güncel Haberleri

10:02: A'dan Z'ye Koronavirüs - Haber 10:00: Sahilde balık tutanları zabıta böyle uyardı - Haber 09:56: Gönül Seferberliğine gönülden destek - Haber 09:55: Wuhan'da karantinanın erken kalkması ikinci bir dalgaya neden olabilir - Haber 09:55: Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber