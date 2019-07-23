Haberler» Politika» Haber

AK Parti'den 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis' toplantısı yapıldı.

23.07.2019 09:24 AK Parti'den 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı
AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından 'Genişletilmiş İl Danışma Meclis' toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti eski milletvekili Abdulmuttalip Özbek, AK Parti eski il başkanları Nurettin Fırat ve Av. Abdulmecit Tarhan, 6 ilçe ve belde başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı. Toplantıda İl Başkanı Emrullah Gür, genel değerlendirme ve 2023 vizyonu üzerine bir konuşma yaptı.

Hakkari'de kazanılmış olan belediye başkanları ile ilgili genel değerlendirme, teşkilat çalışmaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 vizyon çalışmaları da ele alındı. - HAKKARİ

Emrullah Gür, AK Parti, Hakkari, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
10:01   Avrupa'da mülteciler konusunda 14 ülke anlaştı
09:24   AK Parti'den 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı
07:54   Şentop'tan 'Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı' mesajı
02:11   ABD Milli Güvenlik Danışmanı Bolton, Japonya Başbakanı ile görüştü
00:44   MSB: "Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir"
00:34   Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
00:10   Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı'yla görüştü