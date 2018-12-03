AK Parti'den Gürkan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:18



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:18

AK Parti Malatya milletvekilleri ile parti teşkilatı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve parti yöneticileri ile Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.AK Parti İl Başkanı Koca, Gürkan'ın Batatlgazi'de güzel hizmetler yaptığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanı olmak da nasip olur inşallah. Seçildiğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak kentte güzel ve faydalı hizmetler gerçekleştireceğine inanıyoruz. Ben kendilerine hayırlı olsun diyorum. Başarılı hizmetler diliyorum." ifadelerini kullandı.Milletvekili Çakır da Gürkan'ın kentteki belediyecilik çıtasını daha yükseklere çıkaracağına inandığını belirtti.Kahtalı ise Gürkan'ı tebrik ederek, şunları kaydetti:"Nasip olursa Battalgazi'de yapmış olduğu hizmetlerin daha iyisini de daha büyük gayret ile Büyükşehir'de yapacağından hiç bir şüphemiz, yok. Battalgazi'de önemli hizmetleri oldu. Gerçekten bölgede güzel yatırımlar oluştu. Selahattin Başkanıma ve ekibine de başarılar diliyorum. AK Parti Malatya'da yeni bir tarih yazacak, yeni bir zafere koşacak."Milletvekili Çalık da kentte yeni bir tarih yazmaya hazırlandıklarını belirterek, "Sadece Selahattin Başkanımıza değil, Battalgazi'ye, Yeşilyurt'a tüm ilçelerimize hayırlı olsun. Çok zorlu bir görev. Bu zorlu görevi üç dönemdir Belediye Başkanlığı yapan Selahattin Gürkan'ın rahatlıkla üstesinden geleceğine eminiz. İnşallah bizim hedefimiz iki CHP'li belediye var, Arguvan ve Hekimhan, bu iki belediyeyi de almak ve büyükşehir ile mevcut AK Parti belediyelerimizin de devamını sağlamak." ifadelerini kaydetti.Milletvekili Tüfenkci'de AK Parti'nin aday belirleme sürecini titizlikle götürdüğüne değinerek, "Battalgazi Belediyesinde başarı ile görev yapan ve memnuniyet oranlarını yükseklere çıkaran Selahattin Gürkan Başkanımızı 31 Mart seçimlerinde inşallah yüksek bir oranla seçmiş olacağız." dedi.Gürkan ise kendisine duyulan güvene layık olmaya çalışacağını anlatarak, şunları kaydetti:"Önümüzde bir süreç var. AK Parti, erdemler hareketidir, bayrak yarışıdır. Alınan görevi bir üst versiyona nasıl çıkarılır, onun gayret ve çabası içerisinde olma anlayışıdır. Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım da Haliç Kongre Merkezinde 40 il belediyesini açıkladı. Cumhurbaşkanı gönül belediyeciliği anlayışının bütün Türkiye'ye hakim kılınması noktasında belediye başkan adaylarına gerekli telkinlerde bulundu. Biz Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu hedefler çerçevesinde, başta Cumhurbaşkanımızın, parti teşkilatımızın, genel merkezimizin, milletvekillerimizin ve halkımızın güvenine layık olmaya çalışacağız."