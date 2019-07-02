02.07.2019 15:04
Haberler » Güncel » Haber

AK Parti'den, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddiasına yalanlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı haber sitelerince verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz , "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçek olmadığını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Yavuz, "Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur." dedi.

AK Partili Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bazı haber sitelerince "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı.

Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar. Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın, kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi. Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı. Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca...

İşte Yavuz'un paylaşımı;

AK Parti'den, İBB'nin kayıp araç filosu bulundu iddiasına yalanlama
Ali İhsan Yavuz , Milletvekili , AK Parti , Sakarya , Politika , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:01 Hatay'da ormanlık alan yandı
16:01 SPOR Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ve Yalçın Koşukavak ile sözleşme imzalandI
16:01 KÜTAHYA Köy düğününde motorlu testere ile temsili tıraş geleneği
16:01 Zonguldak Gönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemedi
16:01 OSMANİYE Sokak hayvanları 'Hisset' projesi ile besleniyor
16:01 "Kemal Sunal'ın arkasında hep halk oldu" - İSTANBUL
16:00 EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak