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Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

Son dakika: AK Parti MYK Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bakır, "Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.

18.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:55

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

BAKIR'IN SURİYELİLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Eski AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın sosyal medya hesabından yaptığı Suriyelilerle ilgili paylaşım çok konuşulmuştu. Bakır, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.

METİNER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu açıklamayla ilgili Mehmet Metiner de, "Bu faşist dile bak" diyerek, Pelin Gündeş Bakır'a tepki göstermişti. Bakır'ın geçmişte AK Parti'den vekil olmasını da eleştiren Metiner, "Peki ben soruyorum, Reis'ime de soruyorum, genel merkezime de, bu insanları kim milletvekili seçiyor" dedi.

PELİN GÜNDEŞ BAKIR KİMDİR?

13 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Anne adı Maral, baba adı Erhan'dır.

İngiltere'de inşaat mühendisliği alanında Imperial College'dan Diploma (DIC) ve yine Londra Üniversitesi Imperial College'da beton yapılar dalında master (MSc) dereceleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Belçika'da Leuven Üniversitesinde post-doktora yaptı.

ABD'de FEMA'dan afet yönetimi ve deprem konularında eğitim aldı.

İTÜ'de Deprem ve Yapı Mühendisliği dallarında 2004'te doçent, yine İstanbul Teknik Üniversitesinde 2010 yılında profesör oldu.

70'in üstünde bilimsel eseri bulunmaktadır.

Avrupa ve Amerika'da 4 bilim dergisinin Editörler Kurulu Üyesi ve 20 bilim dergisinin Hakem Kurulu Üyesidir.

İTÜ'nün yanı sıra Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde ders verdi.

2009'da deprem hasarının azaltılması konusunda FABED Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü aldı.

24. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listesinden Kayseri Milletvekili seçildi.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Gündeş Bakır, evli ve 3 çocuk annesidir.

Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

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