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AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu ekibiyle İstanbul'da durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı 4 buçuk saat sürdü.

05.09.2019 00:19

AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibiyle İstanbul'da durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. 4 buçuk saat süren toplantıda Davutoğlu, ekibiyle birlikte yol haritasını masaya yatırdı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Davutoğlu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA YOL HARİTASI TOPLANTISI

Davutoğlu, İstanbul'da ihracı istenilen isimler ve ekibiyle birlikte bir araya geldi. Saat 13.00'te başlayan toplantı saat 17.30'da sona erdi. Toplantıda izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

AK Parti'den ihracı istenilen Selçuk Özdağ, toplantının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Tebligatın gelmesini bekliyoruz. İddiaları, onların iddialarını görmek istiyoruz. Bu iddialar ve isnatlardan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Bize henüz bir resmi tebligat yapılmadı. Tebligat yapıldıktan sonra arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Ve nelerle suçlandığımızı, hangi isnatlarla, hangi iddialarda bulunduklarını göreceğiz, bunu öncelikle kamuoyuyla paylaşacağız, bizim pozitif eleştirilerimizin, bizim manifestomuzun, Ankara'da, Konya'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da, İstanbul'da, Sakarya'da yaptığımız konuşmalarının hangisinin parti disiplin işlemine tabi olduğunu, hangisinin tüzüğümüze, parti programımıza aykırı olduğunu görmek istiyoruz. Yüce Divanlık suçlarımız var mı onları da görmek istiyoruz. Onları gördükten sonra tekrar bir toplantı yaparak bir değerlendirme yapacağız. Ardından da nasıl bir yol izleyeceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız."

DAVUTOĞLU, TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partinin eski genel başkanlarından Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ihracının talep edilmesinin ardından, Davutoğlu'ndan ilk açıklama gelmişti. Davutoğlu, "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız ilkelerdir" diyerek 31 Mart seçimleri sonrası yayınladığı 'manifesto' metnini paylaştı.

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AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

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