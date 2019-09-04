AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış!

AK Parti MYK'da oy birliğiyle alınan karar sonucunda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

"BAKALIM YÜCE DİVAN'LIK SUÇLARIMIZ VAR MIYMIŞ"

İhraç talebiyle disipline sevk edilen siyasetçilerden Selçuk Özdağ, bundan sonra izleyecekleri yol haritasıyla ilgili, "Şu an bekliyoruz. Bizi hangi suç isnatlarıyla disipline vermişler onu görmek istiyoruz. Biz Türkiye daha iyi olsun daha özgür olsun daha zengin olsun diye pozitif eleştiri yaptık. Özeleştiri yapmalarını beklerdik. Ama öyle olmadı. Öncelikle hangi gerekçelerle bu kararı aldıklarını görmek istiyoruz. Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Sayın Davutoğlu ile de İstanbul'da bir toplantı yapacağız. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerin ardından suç isnatlarını da gördükten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

"İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Selçuk Özdağ, ihraç kararı üzerine "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Biz hiçbir zaman istifayı düşünmedik" yanıtını verdi. Özdağ şöyle devam etti:

"Biz AK Parti bir gün fabrika ayarlarına döner diye düşündük. Mücadelemiz parti içi mücadeleydi. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan sonra söz de karar da AK Parti üyelerinin, AK Parti'ye gönül verenlerin, milletimizin. Onlar karar verecek. Biz yine aynı şekilde demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları mücadelesini sürdüreceğiz."

"SORUN ÇÖZEN PARTİ ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI GÖRÜNÜYOR"

AK Parti'nin 'vesayetçi yapılarla mücadele eden, sorun çözen bir partiyken 2013 yılından bu yana sorunların kendisini çözdüğü bir parti haline dönüştüğünü' söyleyen Özdağ, "Bugün de artık çözülmeye başladı gibi görünüyor" dedi.

"SAADET PARTİSİ'NE KATILIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Özdağ, ihraç kararı çıkması durumunda Saadet Partisi'ne katılabilecekleri iddiasıyla ilgili ise "Böyle bir şey söz konusu değil. Saadet Partisi'nin misyonuna, çizgisine, mücadelesine saygı duyuyoruz ama bu hiç konuşulmadı, gündeme gelmedi, gönlümüzden de geçmedi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmış, bunun akabinde AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.