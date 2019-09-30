AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'deprem' toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği yönünde haberler çıkmıştı. İBB'den ve Valilik'ten çıkan haberlerle ilgili sürekli karşılıklı açıklamalar gelmişti.

"İSTANBUL HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Konuyla ilgili AK Parti kanadından en sert açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. İmamoğlu'nun toplantıya davet edildiğini belirten Muş, "Kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Valiliğin 'toplantıya çağrıldı' açıklamasından sonra valiliği aradığını ve açıklamanın gerçeği yansıtmadığını dile getiren İmamoğlu, "Konu ile ilgili sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan dolayıdır" ifadelerini kullanmıştı.