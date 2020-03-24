AK Parti'den "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" mesajı
AK Parti'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz.
24.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:26
AK Parti'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayımlandı.
Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye 'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.
Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.
Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye 'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.
Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.
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Kaynak: AA