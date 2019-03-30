30 Mart 2019, 16:51
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AK Parti'den "İskenderun İçin Yürüyoruz" Etkinliği

AK Parti

İskenderun ilçesinde AK Parti tarafından "İskenderun için yürüyoruz" adlı yürüyüş düzenlendi.

İskenderun ilçesinde AK Parti tarafından "İskenderun için yürüyoruz" adlı yürüyüş düzenlendi.


Katılımcıların ellerindeki dövizlerle destek verdiği yürüyüşte, AK Parti İskenderun Belediye Başkan Adayı Fatih Tosyalı vatandaşları ve esnafı selamladı.


Seçim şarkıları eşliğinde Şehit Pamir ve Ulu Cami caddelerinden geçen katılımcılar, yürüyüşü AK Parti İlçe Teşkilatı önünde sonlandırdı.


Burada bir konuşma yapan Tosyalı, "Bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. İnşallah Pazar akşamı zafer yürüyüşünde tekrar bir araya geliriz." diye konuştu.


Yürüyüşe AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Güncel
Kaynak: AA