AK Parti'den "İskenderun İçin Yürüyoruz" Etkinliği

İskenderun
ilçesinde AK Parti
tarafından "İskenderun
için yürüyoruz" adlı yürüyüş düzenlendi.
Katılımcıların ellerindeki dövizlerle destek verdiği yürüyüşte, AK Parti İskenderun
Belediye Başkan Adayı Fatih
Tosyalı vatandaşları ve esnafı selamladı.
Seçim şarkıları eşliğinde Şehit Pamir ve Ulu Cami caddelerinden geçen katılımcılar, yürüyüşü AK Parti
İlçe Teşkilatı önünde sonlandırdı.
Burada bir konuşma yapan Tosyalı, "Bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. İnşallah Pazar akşamı zafer yürüyüşünde tekrar bir araya geliriz." diye konuştu.
Yürüyüşe AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel
, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Güncel
Kaynak: AA