AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa etti. Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, istifa talebinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini, parti yönetiminin de kendisine bu talebi ilettiğini açıkladı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracaklarını açıkladıkları yeni partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da "henüz bu konuda bir kanaat belirtmek için erken" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Bugün saat 16.00'da Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini tarafına iletilmesinin ardından bugün partisinden ayrıldığını açıkladı.

"SİYASETE CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİYLE GİRDİM"

Yeneroğlu düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: "Siyasete 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim. Özellikle insan haklarına alanında mücadele etmiş birisiyim. İnsanların hakkını korumak, özellikle ülkemde Hıristiyan, Yahudilik düşmanlığı yapılıyorsa mücadele verdim. Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin ölçüyü aştığı dönemde ciddi tartışmalar yaşandı. Fırsatçı yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımı herkes bilir. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi konularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz."

"SON İKİ MYK TOPLANTISINA KATILMADIM"

Son iki MYK toplantısına katılmadığını açıklayan Yeneroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız MYK üyeliğine beni layık gördü. MYK üyeliğine seçildim. Türkiye'nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığı için katılmadım." ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDEBİLİRİM"

"Ben herhangi bir hesapla siyasete girmedim herhangi bir hesapla da bundan sonraki süreci takip etmeyeceğim" diyen Yeneroğlu, milletvekilliğinden de istifa etmesinin istendiğini belirtti ve bu konuyu, önümüzdeki günlerde değerlendireceğini de söyledi.

YENİ PARTİ SORUSUNA YANIT VERDİ

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı yeni parti çalışmalarında yer alıp almayacağı sorulan Yeneroğlu, "Siyasetin içinde olurum, olmam, bununla ilgili hiçbir kanaatim yok. Milletvekilliğinden de istifa edebilirim. Bu konuyu önümüzdeki günlerde değerlendirip kararımı kamuoyuyla paylaşacağım." diye yanıtladı.

ERDOĞAN, "ARZU EDEN GİDEBİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gerçekleştirdiği bir toplantıda, "Sayın Gül partimizin kurucularından biri değil yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı'nın ardından partiye üye olmadı. Ahmet Bey (Ahmet Davutoğlu) ise eski başbakanımız. Onların yaptığı açıklamaları anlıyorum ama partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetimi ve MKYK içerisinden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir." demişti.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Mustafa Yeneroğlu, 1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı. 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir.

Almanca ve İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.