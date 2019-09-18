AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki dönem AK Parti'de belde başkanlığı ve meclis üyeliği yaptıktan sonra geçtiğimiz haftalarda istifa eden Emin Özden, ilginç bir çıkışa imza attı.

"YANILMIŞIZ, RABBİM AFFETSİN"

Oğluna 'Tayyip' ismini verdiği için pişman olduğunu belirten Özden, "Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMA SADECE MEVLÜT DİYORUM"

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç görmediğini belirten Özden, şöyle devam etti: "Hiç İstanbul'a gitmemiştim, Tayyip Bey'i de görmemiştim. Ama davaya hizmet ettiği için oğluma ismini verdim. Şimdi pişmanım. Oğluma sadece Mevlüt diyorum."

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Özden'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yüzlerce yorum geldi.