Eski bakan Hüseyin Çelik, AK Parti'den istifa ettiği iddiasını yalanladı

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı öne sürülen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, partisinden istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in istifasının ardından eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile eski Milletvekili Abdullah Başcı, eski Milletvekili Kerim Aydemir'in, AK Parti'den istifa etme kararı aldığı öne sürüldü.

"İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adı istifa edecekler arasında geçen eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an için partimdeyim. İstifam söz konusu değildir. İstifa ettiğim haberleri doğru değil." dedi.

Hüseyin Çelik

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Doç Dr. Hüseyin Çelik 1959 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne asistan olarak girdi.

Siyasete 18 yaşında iken Adalet Partisi Gençlik Kollarında başladı.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nin kadrosuna geçti. 1988-1991 yılları arasında doktorası ile ilgili araştırmalar yapmak üzere, İngiltere'de bulundu. Aynı zamanda Londra Üniversitesi The School Of Oriental and African Studies'te Turkish Politics bölümünde Master programına devam etti. Türkiye'de ilk siyasal muhalefet hareketi olan "Yeni Osmanlılar Cemiyeti" ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa'da bulundu. 1991 yılında "Ali Suavi ve Dönemi" konulu doktorasını tamamladı. 1992'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent oldu.

Üniversite yıllarında ve akademik hayatında siyasetle yakından ilgilendi. 18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde DYP'den Van Milletvekili seçildi. 3 Temmuz 2001'de DYP'den istifa ederek AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Milletvekili seçildiği ilk yıl TBMM Başkanlık Divanı Üyeliğine seçildi. TBMM'de Ak Parti Grubu oluştuktan sonra Grup Başkan Vekili oldu.

3 Kasım 2002 Milletvekili genel seçiminde yeniden Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 58. Cumhuriyet Hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev aldı. 59 ve 60. AK Parti Hükümetlerinde ise, Millî Eğitim Bakanı olarak yer almıştır.

Fikri ve siyasi akımlar, Türk kültürü, Türk siyasi tarihi, Türk edebiyatı ve aktüel memleket meseleleri üzerinde yayımlanmış 15 adet kitabı bulunan Çelik, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.