AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM

AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyaretiZiyaret öncesi maske verilmesiAK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için İYİ Parti ve HDP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu.

Kaynak: AA