AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM
AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti Ziyaret öncesi maske verilmesi AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3.
24.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:38
AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyaretiZiyaret öncesi maske verilmesiAK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için İYİ Parti ve HDP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Güncel