AK Parti'den İzmir'de Dijital Eğilim Yoklaması

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:15



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:15

AK Parti İzmir'de 18 Kasım Pazar günü temayül (eğilim) yoklaması yapacak. Bu kez diğer temayül yoklamalarının aksine sandık kurulmayacak. Partililer, istedikleri adayların isimlerini dijital ortamda seçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temayül yoklamasında yazılan her ismi, doğrudan görebilecek.31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti, hafta sonu İzmir'de temayül yoklaması yapacak. Parti, bu seçimlerde sandık kurmayacak. İlk kez dijital ortamda seçim yapılacak. Pazar günü Halkapınar Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak olan seçimlerde, partililere dijital bir kart verilecek. Kartını alan partili, imzasını atacak ve daha sonra salondaki bilgisayarda kartını okutacak. Ardından ekran açılacak. Burada, partililer görmek istedikleri adayların isimlerini yazacak. En az 1 en fazla 3 isim yazabilecek. Yazılan isimler doğrudan sistem üzerinden AK Parti Genel Merkezi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne düşecek. Temayül yoklaması saat 16.00'da sona erecek. AK Parti İzmir İl Başkan Vekili Hüseyin Özkan, bu sistem ile herhangi bir yönlendirmenin olmayacağını söyledi. Özkan, "Partililer kimi isterlerse seçebiliyor. Yönlendirilecek hiçbir pozisyon yok. Kullanılan her oy kayda giriyor, toplanıyor, genel merkeze gönderiliyor. Geri dönüşü de yok. Yani iki kez oy kullanma olmayacak. Teşkilatın her kademesinde görev yapanların fikirleri alınacak" dedi.'HEM BÜYÜKŞEHİR HEM İLÇE İÇİN OY KULLANACAKLAR'Partide, eski kayıtlı olan il başkanları, il yönetim kurulu asil, kadın kolları il yönetim kurulu asil, gençlik kolları il yönetim kurulu asil, ilçe teşkilatlarının ana kademe kadın ve gençlik kolları asil yönetimleri, 22,23,24'üncü dönem milletvekilleri, partinin genel merkez kurucuları varsa onlar ve meclis üyeleri oy kullanacak. Hüseyin Özkan, il yönetiminde bulunanların hem ikamet ettikleri ilçe belediye başkan adayları için hem de Büyükşehir Belediye Başkan adayları için oy kullanabileceğini belirtti.- İzmir