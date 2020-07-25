AK Parti'den 'İznik Ayasofya müze olsun' talebine sert tepki

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli'nin, İznik Ayasofya Cami'nin de müzeye çevrilerek, turizme kazandırılması talebine AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, müzeye çevirme teklifinin sadece bir skandal değil, aynı zamanda ayrımcılık olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli'nin 'İznik Ayasofya Cami müze olsun' sözleri üzerine AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İznik Ayasofya Camii önünde basın açıklaması yaptı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş'ın da katıldığı açıklamada Ödünç, "Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli tarafından sarf edilen küstahça ve haddini aşan sözleri kınamak yetmez. Bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de gündemine taşıyacağım. Payitaht Bursa'mızın, Osmanlı'nın baş tacı, İslam'ın nurlu sancağı'nın gölgesinde, kılıç hakkı ile alınan İznik'e dair gerçekleştirilen bu hayasızca çıkış ve ibadethanemizi para kazanmak için terk ederek müze'ye çevirme teklifi sadece bir skandal değil, aynı zamanda ayrımcılıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bunları görmeli. Bursa'yı yönetmeye talip olan ve Bursa seçmeninden tokat yiyen CHP'nin içerisinde bu zihniyetler var olduğu sürece, nasıl bu millet ile barışacaksınız? Nasıl bu milleti yöneteceğinizi düşünebileceksiniz? Dinimize, ibadethanelerimize dil uzatan ve millet ile ayrı dili konuşan Osman Ayradilli gibi Büyükşehir Meclis üyeleri ile nasıl bu milletin ve Bursa'nın yüzüne bakacaksınız? CHP bu hususta ne yapar bilinmez ama, biz gereği için Türkiye Büyük Meclisi'mizde ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'mizde tüm adımları atacağız" dedi. - BURSA