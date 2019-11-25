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AK Parti'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü

Tekirdağ'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

25.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:44AK Parti'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü
'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Köprübaşı Meydanı'nda toplanan yakalaşık 100 kadın "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Kadın erkek güçlü yarınlara" ve "Kadın Allah'ın emanetidir" yazılı dövizlerle Hasan Ali Yücel Meydanı'na kadar yürüdü.
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin gazetecilere yaptığı açıklamada kadına şiddetin hiç bir açıklamasının olmadığını belirtti.
İslam dininde kadının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Çetin, "Bizim geldiğimiz kültür bellidir. Bu manada bizim inancımız diyor ki 'Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir, onlara iyi davranmak zorundasınız' bundan erkeklere emanet olan kadınlarla iyi geçinmek zorundayız. 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' bilincini bilen bir kültürdeyiz. Kadına şiddetin dile getirilmesi bile yanlıştır. " diye konuştu.

Tekirdağ, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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