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AK Parti'den Karabük'te aşure ikramı

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

20.09.2019 14:52AK Parti'den Karabük'te aşure ikramı
AK Parti Karabük İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
İl Başkanlığı önünde yapılan aşure dağıtımına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, partililerle vatandaşlar katıldı.
Milletvekili Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla insanların bir araya geldiğini ve birbirlerine aşure ikram ettiğini söyledi.
Vatandaşa aşure dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ünal, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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