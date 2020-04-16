Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

AK Parti'den karantina altındaki köye ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz günlerde karantina altına köy girişinde muhtardan bilgi aldılar.

16.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:06
AK Parti'den karantina altındaki köye ziyaret
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz günlerde karantina altına köy girişinde muhtardan bilgi aldılar.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle Köyü'nde görülen Korona virüs Covid-19 v akası sonrası 14 günlüğü giriş çıkışları kapatılan köye ziyaret yaptı. Köy girişini demir barikatla kapatan jandarma personeline kolaylık dileyen Karabıyık, barikat gerisinde sosyal mesafe uyma kaydıyla köy muhtarından bilgi aldı. Sonrasın bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Köy muhtarımızla görüşerek her konuda yanlarında olduğumuzu belirterek köyümüze maske temininde bulunduk. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm hemşehrilerimizden isteğim, lütfen dikkatli olmaya devam edelim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, AK Parti, Bozüyük, Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Haberler ›› Güncel ››AK Parti'den karantina altındaki köye ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:33: Başkan Beyoğlu kadın semt pazarında denetimlerde bulundu - Haber 13:33: Yerköy'de kursiyerler gönüllü maske üretiyor - Haber 13:33: Bilecik Belediyesinden öğrenci ve velilere eğitim danışmanlık hizmeti - Haber 13:33: Antalya'da ücretsiz maske dağıtım tarihi belli oldu - Haber 13:32: TERÖRİSTLERİN 4 BİN TÜNELİ İMHA EDİLDİ; RASULAYN'DAN CEYLANPINAR'A 500 METRELİK TERÖR TÜNELİ ORTAYA... - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor