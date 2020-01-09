Haberler » Güncel » AK Parti'den Karşıyaka Belediyesinde ikramiyelerini alamayan işçilere destek - Haber

AK Parti'den Karşıyaka Belediyesinde ikramiyelerini alamayan işçilere destek

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde maaş ödemelerindeki aksaklığın tavan yaptığını ileri sürdü.

09.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:44AK Parti'den Karşıyaka Belediyesinde ikramiyelerini alamayan işçilere destek
AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde maaş ödemelerindeki aksaklığın tavan yaptığını ileri sürdü.
Çiftçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, maddi kriz nedeniyle zor günler geçiren Karşıyaka Belediyesinde, ikramiyelerini ve maaş farklarını eksik alan işçilerin eylem yaptığını belirtti.
Çalışanların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçioğlu, şunları kaydetti:
"Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde maaş ödemelerindeki aksaklık tavan yaptı. Çalışanlarda huzur kalmadı. Belediyedeki keyfi ve bilinçsiz politikalara artık son verilmeli. Personel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı CHP'li belediye meclis üyesi Murat Aydın'ın istifa etmesi gerekiyor. İşçilere yüzde 35 zammın verilip, sonrasında da ödenememesi tiyatrosunun da kahramanı Murat Aydın'dır. Kendi başkanı olduğu şirketin işçileri maaş alamazken, kendisinin Bayraklı ve Karşıyaka Belediyesinin şirketlerinden günü gününe yüklü miktarda maaşını aldığını biliyoruz. Bu vicdansızlıktır. Kendisi özel bir hukuk bürosu da açmıştır."

Cemil Tugay, Karşıyaka, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
16:16  DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Haber
16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:20:00