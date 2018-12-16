AK Parti'den Kızılcahamam'da Seçim Hazırlığı

AK Parti Ankara
İl Başkanlığı tarafından Kızılcahamam
'da çalıştay gerçekleştirildi.
İlçede bir otelde 14-16 Aralık
tarihlerinde düzenlenen çalıştaya İl Başkanı Hakan Han
Özcan, İl Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ahmet Gül
, 25 ilçenin seçim işleri başkanları katıldı.
Çalıştayın son gününe Ankara Milletvekili Emrullah İşler
de katıldı.
Çalıştayda 2 gün seçim işleri başkanları istişare yaptı, seçim günü yapılması gerekenler anlatıldı.
Çalıştayın son gününde ise "Güçlü Bir Türkiye
İçin Sandıklar Geleceğimizdir" adlı tiyatro gösterisi sunuldu.
İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki
ile Türkiye genelinde en fazla oyu Ankara olarak alacaklarını ifade etti.
Özcan, ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.
Aralık,Hakan Han,Ankara,Kızılcahamam
16 Aralık 2018 Pazar 17:33